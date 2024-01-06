Исследователи искусственного интеллекта оценили шансы того, что ИИ уничтожит человечество

Большинство сходится на вероятности примерно в пять процентов. Опрос исследователей, работающих в области искусственного интеллекта (ИИ), показал, что в целом отрасль считает, что темпы прогресса ускоряются и могут принести человечеству всевозможную пользу, но многие обеспокоены потенциальными негативными последствиями нашей гонки за более совершенным ИИ.