Франция высылает 12 алжирских дипломатов на фоне обострения отношений

Франция объявила о высылке 12 алжирских дипломатов и отзыве посла в Алжире после аналогичных действий алжирских властей, что обострило многолетний кризис в отношениях двух стран, пишет 15 апреля издание Российская газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии