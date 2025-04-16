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Дзот, да не тот: в игре Commandos: Origins переврали историю Второй мировой войны

Дзот, да не тот: в игре Commandos: Origins переврали историю Второй мировой войны

Разработчики видеоигры Commandos: Origins из Дармштадта извратили историю Второй мировой войны. «Известия» в числе первых сыграли в мультиплатформенную новинку — тактическую стратегию Commandos: Origins, посвященную «неизвестным страницам» войны.

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