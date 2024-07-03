Ретропоезд «Лахта» доставит пассажиров из Петербурга в Тихвин 9 июля

У него будет 10 вагонов В связи с празднованием 20-летия возвращения Тихвинской иконы Божией Матери в Россию 9 июля в Тихвине будет назначен дополнительный пригородный ретропоезд «Лахта» в десятивагонном исполнении по маршруту Финляндский вокзал – Тихвин.