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Цена на газ: Европа Путина винит, но мировых спекулянтов трогать опасается

Цена на газ: Европа Путина винит, но мировых спекулянтов трогать опасается

Президент России напомнил о выгоде заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией.

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Сергей Лучков
Кто возьмёт билетов пачку - тот получит водокачку,не будут брать - отключим газ,почти цитата из Бриллиантовой руки
Валерий Федосеев
Нас спекуляция не волнует, пусть сами разбираются в своём рынке.
Максим Буров
Привет "третьему энергопакету" от Газпрома! :)
Александр Иванов
Газпром частная фирма - бумеранг в ЕС возвращается!!!
Natalija Osminina
Рынок он такой, он завсегда порешает)) Бумеранг всегда возвращается)))

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