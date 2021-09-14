Цена на газ: Европа Путина винит, но мировых спекулянтов трогать опасается

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЦена на газ: Европа Путина винит, но мировых спекулянтов трогать опасается Президент России напомнил о выгоде заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЛучковКто возьмёт билетов пачку - тот получит водокачку,не будут брать - отключим газ,почти цитата из Бриллиантовой рукиВалерий ФедосеевНас спекуляция не волнует, пусть сами разбираются в своём рынке.Максим БуровПривет "третьему энергопакету" от Газпрома! :)Александр ИвановГазпром частная фирма - бумеранг в ЕС возвращается!!!Natalija OsmininaРынок он такой, он завсегда порешает)) Бумеранг всегда возвращается)))Комментировать
Свежие комментарии