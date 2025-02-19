Valve выпустила Team Fortress 2 SDK, позволяя пользователям создавать совершенно новые игры на основе TF2Прошло почти 20 лет, но Team Fortress 2, командный шутер от первого лица, изменивший множество жизней, когда он дебютировал в 2007 году, получил SDK, который, по словам Valve, позволит пользователям “создавать совершенно новые игры на… источник#Team_Fortress_2.