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Глава ВОЗ сообщил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа

Глава ВОЗ сообщил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в социальной сети X, что организация потеряла связь с сотрудниками и медицинскими учреждениями, находящимися на территории сектора Газа.

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