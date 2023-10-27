Глава ВОЗ сообщил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в социальной сети X, что организация потеряла связь с сотрудниками и медицинскими учреждениями, находящимися на территории сектора Газа.
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