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Орловские новости

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В Орловской области росгвардейцы задержали 17 подозреваемых в августе

В Орловской области росгвардейцы задержали 17 подозреваемых в августе

Росгвардейцы за месяц совершили 681 выезд по сигналам тревоги, в результате задержали 17 человек, 16 из которых получили административные протоколы.

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