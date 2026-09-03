УКС Нижневартовска не смог взыскать 276 млн с подрядчика, сорвавшего стройку за 1 млрд рублей

В Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа поставили точку в споре муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» с подрядчиком ООО «Энергостройкомплекс» — но не так, как хотел заказчик.
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