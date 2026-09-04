Обвиняемый в мошенничестве экс-продюсер Газманова возместил певцу ущерб

Обвиняемый в мошенничестве бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса полностью возместил певцу ущерб в 17,5 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского районного суда, где идет процесс по делу бывшего продюсера.
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