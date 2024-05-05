ESPN: Бивол вместо Бетербиева проведёт поединок с ливийцем Зинадом

Стало известно, с кем проведёт свой следующий поединок чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол.
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