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Чтобы перестроить ваш мозг с негатива на позитив нужно всего 30 секунд. Не верите?

Чтобы перестроить ваш мозг с негатива на позитив нужно всего 30 секунд. Не верите?

Так уж получилось, что человеческий мозг изначально заряжен на негатив. Мы быстро забываем хорошее, но зато бережно храним в памяти обиды и воспоминания о неудачах.

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