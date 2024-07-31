Коммунальщики из Москвы устранили более 36,6 тыс. инженерных повреждений в ДНР

Из них более девяти тысяч неполадок исправили в наружных сетях систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения Аварийные бригады коммунальных служб Москвы участвуют в устранении повреждений инженерных сетей в Донецке.
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