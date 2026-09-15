Воронежскими полицейскими задержан подозреваемый в организации незаконного канала связи

Сотрудниками Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечена противоправная деятельность, связанная с обеспечением работы нелегального оборудования связи.