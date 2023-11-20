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Грудь на миллион — как Саманта Фокс стала самой известной красоткой Великобритании

Грудь на миллион — как Саманта Фокс стала самой известной красоткой Великобритании

Она впервые появилась на развороте газеты The Sun в феврале 1983 года. Наутро Саманта проснулась знаменитой, а вскоре появилась в списке самых фотографируемых женщин десятилетия — в одном ряду с Маргарет Тэтчер и принцессой Дианой.

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