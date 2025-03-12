Николай Азаров: Переговоры в Джидде: обнадеживающий подход или повторение ошибок прошлого?

Что известно о переговорах в Джидде? Какие тезисы представлены в плане Трампа для разрешения конфликта? Почему предыдущие перемирия, включая Минск-1 и Минск-2, не привели к успешному результату? Что можно сказать о переговорах в Джидде? С одной стороны, обнадеживающая информация, поскольку США надавили на Киев.