Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»

Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»

Государственный департамент сообщил, что в рамках программы Rewards for Justice ("Вознаграждение за правосудие") выплатит 10 миллионов долларов за сведения, позволяющие идентифицировать и установить местоположение лиц, которые связаны с проектом "Рыбарь".

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