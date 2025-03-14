Как якуты распознают "дар шамана": названы необычные признаки

ТАСС/Кирилл Кухмарь Республика Саха – это самый большой регион России. И благодаря тому, что долгое время он находился в изоляции от других этносов, местные жители умудрились сохранить свою уникальную культуру и традиции.
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