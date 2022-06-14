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Кормоцех свинокомплекса «Ударный» купил омский бизнесмен ДОЛГАНОВ

Кормоцех свинокомплекса «Ударный» купил омский бизнесмен ДОЛГАНОВ

Предприниматель заплатил 6,8 миллиона рублей за лот, который год назад стоил 10,1 миллиона.  Конкурсный управляющий ООО «Свинокомплекс “Ударный”» Сергей ЛЯДОВ объявил в ЕФРСБ, что удалось продать один из имущественных комплексов предприятия-банкрота.

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