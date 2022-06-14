Кормоцех свинокомплекса «Ударный» купил омский бизнесмен ДОЛГАНОВ

Предприниматель заплатил 6,8 миллиона рублей за лот, который год назад стоил 10,1 миллиона. Конкурсный управляющий ООО «Свинокомплекс “Ударный”» Сергей ЛЯДОВ объявил в ЕФРСБ, что удалось продать один из имущественных комплексов предприятия-банкрота.