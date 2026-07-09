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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данни о Португалии: «Сборная была способна выиграть ЧМ. Мартинес не сделал необходимые замены, из-за этого мы уступили Испании»

Бывший полузащитник сборной Португалии Данни высказался о вылете португальцев с ЧМ-2026 . «Конечно, я разочарован результатом сборной Португалии на чемпионате мира.

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