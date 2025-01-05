В НАТО встревожились состоянием противоракетной обороны Великобритании

Военные объекты на территории Великобритании могут стать легкой целью для потенциальных противников, потому что Лондон не выделял необходимые средства для противоракетной обороны, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
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