Бастрыкин повторно поручил выяснить причины смерти ребёнка в Свердловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ещё один доклад о ходе расследования дела о смерти 11-месячного младенца в Лесном (закрытый город Свердловской области).
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