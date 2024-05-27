Она считает, что многие достижения города стали возможны в первую очередь благодаря труду и таланту жителей Северной столицы Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии