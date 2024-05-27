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Петербургский дневник

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Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем города

Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем города

Она считает, что многие достижения города стали возможны в первую очередь благодаря труду и таланту жителей Северной столицы Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем города.

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