Временно закрыли для посещения барнаульский парк "Центральный"

Сейчас там восстанавливают каток, а также наводят порядок на территории и в пункте проката спортивного инвентаря Барнаульский парк культуры и отдыха "Центральный" временно закрыт для посещения с 9 января.
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