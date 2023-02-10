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Бобровский – 2-й российский вратарь с 350 победами в НХЛ. Рекорд у Набокова – 353

Сергей Бобровский – 2-й российский вратарь с 350 победами в НХЛ. Голкипер «Флориды» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1), отразив 33 броска из 34.

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