17 июля: Фронт растягивается: где продвигаемся и где противник ещё цепляется за позиции

Геннадий Исаков

Разве продавливание фронта единственный способ победить? Или самый скорый? Нет, это изматывающий, смертоносный, неопределенный по времени. При помощи промышленности Европы Украине мы так её не одолеем. А если хотим скорейшей победы, то нужно нанести сокрушительные удары по политическому и военному руководству Украины. Появится новое бандеровское руководство, и по ним ударить. Как это делала Америка в Иране. Европе некому будет помогать, и она при нашем ядерном превосходстве на нас не нападет. Война остановится. Чего мы ждем? Когда украинцы восстанут? Не восстанут. Они все орали "москоляку на гиляку". Тогда для чего эта убийственная и выматывающая нерешительность? Доиграемся до большой войны с Европой.