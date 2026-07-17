Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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17 июля: Фронт растягивается: где продвигаемся и где противник ещё цепляется за позиции

17 июля: Фронт растягивается: где продвигаемся и где противник ещё цепляется за позиции

  За последние недели российская армия продолжила давление практически по всей линии фронта — от Купянска до Запорожской области.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Разве продавливание фронта единственный способ победить? Или самый скорый? Нет, это изматывающий, смертоносный, неопределенный по времени.  При помощи промышленности  Европы Украине мы так её не одолеем. А если хотим скорейшей победы, то нужно нанести сокрушительные удары по политическому и военному руководству Украины. Появится новое бандеровское руководство, и по ним ударить. Как это делала Америка в Иране. Европе некому будет помогать, и она при нашем ядерном превосходстве на нас не нападет. Война остановится. Чего мы ждем? Когда украинцы восстанут? Не восстанут. Они все орали &quot;москоляку на гиляку&quot;. Тогда для чего эта убийственная и выматывающая нерешительность? Доиграемся до большой войны с Европой.
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1 м.
Александр
А разве США победили в Иране?
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1 м.
Михаил Сартин
Мы точно побеждаем? Просто в Севастополе охрененные проблемы с бензином, из-за этого все дорожает. А сейчас эл. энергию дают 2 часа, через шесть. Прямо даже не верится, и настроение не победное.
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1 м.