Банки и МФО обязали уведомлять граждан о заключенных на их имя кредитных договорах

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, предусматривающий внедрение механизма информирования заемщика при заключении им договора потребительского кредита или займа.
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