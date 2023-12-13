Власти Соединенных Штатов заинтересованы в продолжении украинского кризиса. Именно поэтому они могут отправить в зону спецоперации своих военных, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
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