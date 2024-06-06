Япония заявила о неготовности подписать мирный договор с Россией на условиях Путина

Токио считает неприемлемыми слова президента России об условиях возобновления диалога.Правительство Японии выразило своё несогласие с заявлениями президента России Владимира Путина о возможности русско-японского диалога лишь после изменения позиции Токио по Украине.
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