Конте о 0:1 от «Милана»: «Знаю, что такое «Сан-Сиро», и понимаю, как сложно в такой атмосфере. Дома фанаты помогут нам преодолеть это препятствие»

Антонио Конте высказался о поражении «Тоттенхэма» от «Милана» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ. «Команды бились с первой и до последней минуты.
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