Прогноз погоды в Крыму на 22 января

Прогноз погоды в Крыму на 22 январяВ Симферополе +8 и пасмурноВ Севастополе +9 и небольшой дождьВ Евпатории +6 и небольшой дождьВ Черноморском +6 и небольшой дождьВ Джанкое +4 и пасмурноВ Ялте +8 и небольшой дождьВ Алуште +8 и небольшой дождьВ Керчи +4 и небольшой дождьВ Армянске +4.