Верхняя Пышма: женщина получила 1 год 4 месяца за поджог авто обидчика

Верхнепышминский городской суд вынес приговор в отношении Елены Исаевой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога).
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