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Юрий Шерстнев, палач из Лилля: зрители, которых он пугал, собрали ему деньги на кислородный аппарат

Юрий Шерстнев, палач из Лилля: зрители, которых он пугал, собрали ему деньги на кислородный аппарат

Юрий Шерстнев вошёл в историю советского кино как актёр, которого зрители боялись всерьёз. Палач из города Лилль в «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах» и ещё десятки «плохишей» сделали его лицо одним из самых узнаваемых — а вот характер ему достался совсем другой.

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