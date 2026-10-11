Юрий Шерстнев, палач из Лилля: зрители, которых он пугал, собрали ему деньги на кислородный аппарат

Юрий Шерстнев вошёл в историю советского кино как актёр, которого зрители боялись всерьёз. Палач из города Лилль в «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах» и ещё десятки «плохишей» сделали его лицо одним из самых узнаваемых — а вот характер ему достался совсем другой.