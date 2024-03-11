⛸ В Керчи до конца года построят ледовый каток Там будут заниматься 500 детей за счет бюджета, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛸ В Керчи до конца года построят ледовый каток Там будут заниматься 500 детей за счет бюджета, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.