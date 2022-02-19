РЕН ТВ

194 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zhanna
    Влад- не прими эту цитату на свой счет-это о Джонсоне.Джонсон спрогнози...
  • Фил
    Рожа испуганного ИДИОТА.Столтенберг захот...
  • Vlad Kol
    али так!Джонсон спрогнози...

Без воды из-за обстрела могут остаться 40 городов и сел в Донбассе

Без воды из-за обстрела могут остаться 40 городов и сел в Донбассе

Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenkoukrinform Из-за обстрелов без водоснабжения могут остаться 40 городов и сел в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх