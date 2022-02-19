Без воды из-за обстрела могут остаться 40 городов и сел в Донбассе

Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenkoukrinform Из-за обстрелов без водоснабжения могут остаться 40 городов и сел в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenkoukrinform Из-за обстрелов без водоснабжения могут остаться 40 городов и сел в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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