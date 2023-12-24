Арестович предложил Украине и РФ объединиться и потребовать от запада репарации

Арестович*(внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов), предложил неожиданное и креативное, хотя и устаревшее решение – объединить усилия Украины и РФ и подать против запада коллективный иск за тот конфликт, который запад устроил на Украине Арестович заявил, что во всём виноват запад.