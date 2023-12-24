Арестович предложил Украине и РФ объединиться и потребовать от запада репарации

Арестович*(внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов), предложил неожиданное и креативное, хотя и устаревшее решение – объединить усилия Украины и РФ и подать против запада коллективный иск за тот конфликт, который запад устроил на Украине Арестович заявил, что во всём виноват запад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии