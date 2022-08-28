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«Мой безопасный двор» - под таким названием прошло профилактическое мероприятие в Самарской области

«Мой безопасный двор» - под таким названием прошло профилактическое мероприятие в Самарской области

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции Жигулевска, Большеглушицкого и Челно-Вершинского районов вместе с общественниками при территориальных ОВД провели профилактическое мероприятие «Мой безопасный двор» с детьми, гуляющими во дворах.

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