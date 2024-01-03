Ученые выяснили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Global Look Press/Stapleton Historical Collection Британские археологи, открывшие 100 лет назад гробницу фараона Тутанхамона, умерли в течение нескольких лет от "пещерной болезни", сообщили в РИА Новости.
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