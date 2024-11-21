Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 725 подписчиков

На чужбине никому не нужен: Сан Саныч из "Сватов" сам разрушил свою жизнь, но винит Россию

На чужбине никому не нужен: Сан Саныч из "Сватов" сам разрушил свою жизнь, но винит Россию

Актёр Александр Феклистов, сыгравший в "Сватах" интеллигента, ректора вуза Сан Саныча, сам разрушил свою жизнь, но винит Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
Вот она-судьба ИУДЫ.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх