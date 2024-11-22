За домогательства к пятерым детям в Первоуральске задержали вожатого санатория

Сразу пятеро детей обвинили своего вожатого в домогательствах. Непристойные действия 35-летний мужчина якобы производил с ними в санатории «Соколиный камень» в Свердловской обоасти, передает Telegram-канал SHOT.
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