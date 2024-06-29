Валерий Леонтьев вернулся из США в Россию

Певца Валерия Леонтьева заметили на закрытом мероприятии в Москве, передает StarHit.Звезда российской эстрады специально прилетел из Соединенных Штатов, чтобы поздравить московского предпринимателя с 45-летием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии