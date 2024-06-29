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Валерий Леонтьев вернулся из США в Россию

Валерий Леонтьев вернулся из США в Россию

Певца Валерия Леонтьева заметили на закрытом мероприятии в Москве, передает StarHit.Звезда российской эстрады специально прилетел из Соединенных Штатов, чтобы поздравить московского предпринимателя с 45-летием.

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