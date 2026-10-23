Астрономический анализ полотна Винсента ван Гога «Звездная ночь» помог уточнить время создания одного из наиболее известных произведений мирового искусства, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
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