Строить не ломать: завершение программы льготной ипотеки в новостройках может замедлить инфляцию. Комментарий Семена Новопрудского

В России закрыли программу льготной ипотеки. Она принесла много пользы, но не смогла решить стратегические проблемы российского рынка жилья, отмечает колумнист На пятом году жизни 1 июля 2024 года в России завершилась программа льготной ипотеки под названием «Господдержка-2020» — по ней выдавались относительно дешевые кредиты на жилье в новостройках.