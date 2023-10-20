Байден: США не хотят военного столкновения с Россией

Президент Джо Байден утверждает, что США не хотят военного столкновения с Россией из-за Украины. «Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России», — подчеркнул Байден, выступая вечером 19 октября с телеобращением к американцам, сообщает Российская газета.
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