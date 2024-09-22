Удар возмездия по боевикам: Потоплен сухогруз, который вез западные ракеты на Украину Юлия СоколоваПрошедшей ночью российские силы провели операцию, уничтожив судно, которое перевозило ракеты, переданные Западом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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