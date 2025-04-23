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Еврокомиссия высказалась против предложения признать Крым российским

Еврокомиссия высказалась против предложения признать Крым российским

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля, ФедералПресс. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, комментируя информацию о возможном предложении США признать Крым российской территорией в рамках переговоров в Лондоне, подчеркнул неизменность позиции Брюсселя.

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