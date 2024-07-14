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До старта Евро-2024 Тоуни пошутил, что набьет тату на лбу в случае победы Англии. После выхода в финал коэффициент на это упал с 4.70 до 2.30

Айвен Тоуни пошутил, что сделает тату с трофеем на лбу, если англичане победят на Евро-2024. «Сделаю ли тату, если Англия выиграет Евро-2024? Да, 100%.

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