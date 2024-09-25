За еду и деньги. Зачем наши женщины идут замуж за мигрантов

Честно говоря, нас это потрясло до глубин души. Это в смысле причин, которыми руководствуются наши дамы, отправляясь в ЗАГС с Ахмедами, Гафурами, Мавджудами из Средней Азии, которые зачастую по-русски не только плохо говорят, но и понимают.