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  • Олег Пиманов
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Возвращение "Лошарика" отложено, но дело его живет. Сонары и кабели НАТО с глубин опять пропадают. Уже третий резонансный случай за 3 года

Возвращение "Лошарика" отложено, но дело его живет. Сонары и кабели НАТО с глубин опять пропадают. Уже третий резонансный случай за 3 года

Вот так аккуратно был перерезан норвежский суперкабель для слежения за российскими субмаринами. Фото Блумберг Начнем с краткого экскурса в недавнюю историю.

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