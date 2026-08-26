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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Газпром Арена» ведет переговоры о проведении концерта Канье: «Единственный момент – будет перенос дат, скорее всего»

Концерт Йе, также известного как Канье Уэст, еще может состояться в Санкт-Петербурге. « Газпром Арена » сообщила «Осторожно, новости» о переговорах с организаторами мероприятия – агентством Say Agency.

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